業主趕移民！海典灣3房套削價20萬元易手

美聯物業分行高級分區營業經理陳少鴻表示，馬鞍山海典灣2座低層B室錄得二手買賣，單位3房套連儲物室間隔，實用面積約783方呎，向東北享全海景。原業主因計劃移民，早前叫價約1,250萬元放售單位，議價後終以1,230萬元成交，折合實用呎價約15,709元。

據了解，買家早年售出自住單位後，一直租住區內物業，有見政府即將公布施政報告，為免錯失入市機會，無睇樓之下火速承接上址。

原業主於2007年10月以約498萬元購入上址，現沽出帳面獲利約732萬元，期間物業升值逾1.4倍。

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