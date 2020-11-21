【全球經貿戰】日本強化本土供應鏈 再向企業補貼187億

為強化本土供應鏈，日本經濟產業省公布向146家企業，發放新一輪合共2,478億日圓(約187.2億港元)補貼，當中包括川崎重工及住友化學，而一些製造口罩及保護衣的小型企業亦在獲補貼名單中。

由於疫情及貿易戰引發供應鏈過度集中的憂慮，日本政府早前宣布資助將生產線回流日本的企業，今年夏天已發放第一批補貼，涉57個申請者，合共金額574億日圓。

由於第二批補貼已耗盡有關計劃的撥款，外界注視日本為刺激經濟的第三份追加預算，會否向計劃注入新資金。

明治安田生命研究所經濟師Yuichi Kodama表示，現時把生產線遷往中國十分危險，但另一方面，中國擁有13、14億人口，難以完全將供應鏈排除出中國。

日本首相菅義偉上月演說中提到，他留意到供應鏈面臨的風險，並承諾協助生產線更加多元化。

日本早前亦推出另一項補貼，資助企業將海外的生產基地，搬到越南及其他東南亞國家。

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