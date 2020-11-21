傳中國多家無人駕駛初創企業擬在中國或美國上市

外媒引消息報道，自動駕駛貨車運輸初創公司智加科技、圖森未來以及激光雷達傳感器製造商禾賽科技正考慮在美國或中國以不同方式上市。

據了解，智加科技已聘請高盛尋找一家可以合併的特殊目的收購公司(SPAC)，正在考慮的對象包括Qell Acquisition Corp.和中信資本收購公司；該公司也一直在考慮同時在中國IPO。

SPAC為美國資本市場特有的一種上市形式 ，是由基金、富豪等出資成立空殼公司之後，再於納斯達克或紐約證券交易所上市集資，其「任務」是在上市後一至兩年以內收購一家私人公司，然後「貍貓換太子」，把業務注入該空殼公司。此前，人人汽車及Agora等中國公司便是透過SPAC方式在美國上市，有關方式既可直接上市，又可降低費用。

至於禾賽科技計劃明年初在科創板上市，估值可能超過10億美元。

圖森未來則一直與投行談判，傾向於傳統的IPO，但有迹象表明該公司也在為合併SPAC做準備。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020