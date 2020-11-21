新港城2房戶減價25萬元成交
2020年11月21日 16:21
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利嘉閣地產分行聯席董事彭嘉豪表示，市場新近錄得馬鞍山新港城F座中低層7室的二手成交，單位實用面積約363方呎，為兩房間隔。單位由今年9月中開始放盤，原叫價650萬港元，至近日以625萬元成功沽出，減價25萬元或約3.8%，折合實用面積呎價約17,218元。
據了解，原業主於2011年1月，以約259.9萬元購入單位。持貨約9年，現沽出帳面獲利約365.1萬元，賺價逾1.4倍。
新港城本月暫錄約6宗二手成交個案。現時屋苑有約217個單位放售，2及3房單位入場價分別由570萬或780萬元起。
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