英國擬成立國家發展銀行 大舉推動基建
2020年11月21日 17:15
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英國財相辛偉誠（Getty Images圖片）
英國財相辛偉誠周五(20日)證實，當局將成立國家發展銀行，為基建項目提供融資，亦是首相約翰遜振興過去經濟上受忽視地區的計劃一部分。
辛偉誠在聲明中表示，基建投資將是推動英國在疫後建立更好和環保未來的重要一環。他稱透過改善連接各地的交通，以支持創新的綠色技術，新成立的國家發展銀行將加速這方面的投資所需。
英國當局希望，建議中成立的國家發展銀行以公帑吸引額外的私人資金，為公路及風力發電設施等項目提供融資，以達到約翰遜未來5年投資1,000億英鎊的承諾。
辛偉誠將於下周三(25日)公布政府開支報告，料會詳細披露金額以百億英鎊計的基建投資項目。
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