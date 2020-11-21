OECD秘書長：全球經濟處生死關頭　部分國家財力屆極限

二十國集團(G20)周末舉行會議前，經合組織(OECD)秘書長古里亞在訪問中警告，面對抗疫開支不斷增加，政府的負擔能力已接近極限，形容全球經濟處生死關頭時刻。

古里亞表示，雖然各地政府今年開閘增加支出，應對近代最嚴重經濟衰退的做法正確，但不少國家的財政彈藥即將耗盡。他認為，如果不進一步協調，當進入危機的下一階段，全球經濟可能會出現分化，富國與窮國之間的差距將擴大。

現年70歲的古里亞擔任以巴黎為總部的OECD秘書長14年，即將於明年卸任，見證了不少危機。他指出，在2009年金融海嘯後的會議上，各國承諾動用1.1萬億美元支持全球經濟，是加強協調的結果，但其他行動，包括2014年增加全球增長2%的目標失敗，原因是缺乏協調。

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