新冠肺炎：南非遭兩家評級機構降級　經濟2022年難收復失地

疫情加劇南非的財政危機！評級機構穆迪周五(20日)把南非的外幣及本地貨幣的信貸評級，調低至Ba2，較投資級別低兩級，前景負面。同日另一評級惠譽亦將南非的評級降至BB-，較投資級別低3級，前景負面。

穆迪表示，降級的主要原因是預期南非的中期財政實力進一步轉弱。惠譽則指疫情嚴重打擊南非的經濟表現，預期今年將收縮7.3%，料當地國內生產總值(GDP)在2022年仍低於2019年水平。

南非財長Tito Mobweni上月公布中期預算案，擬削減公務員薪金開支，作為2026年起降低政府債務計劃的一部分。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020