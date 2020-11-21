沙特：G20就擴大IMF救市彈藥快達成共識

二十國集團(G20)周六(21日)舉行領袖視像峰會，主持會議的沙特阿拉伯，其財長Mohammed Al-Jadaan周五(20日)在訪問中表示，全球最富裕經濟體可能很快會就擴大國際貨幣基金組織(IMF)的救市彈藥達成共識，他對此感到樂觀。

今年較早前，美國特朗普政府否決IMF發行5,000億美元名為特別提款權(SDR)的儲備資產建議，批評這計劃未能針對貧困國家。美國是IMF最大股東，對任何議案擁有否決權。

不過，民主黨的拜登勢接替特朗普，在明年1月20日宣誓就職美國總統，外界憧憬一如拜登2009年擔任副總統期間，美國會再次支持IMF增資。

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