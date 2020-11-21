貝索斯捐53億亞馬遜股份予環保機構

全球網購「一哥」亞馬遜的創辦人貝索斯向美國證交會披露，已透過他成立的地球基金(Earth Fund)，向非牟利機構捐贈6.84億美元(約53.3億港元)亞馬遜股份。

貝索斯今年2月宣布成立規模100億美元的地球基金，以應對氣候變化。他周一(16日)在社交媒體宣布，地球基金會向第一批的16家機構包括世界自然基金會(World Wildlife Fund)及環境保衞基金(Environmental Defence Fund)，合共發放7.91億美元款項。

據外電統計顯示，貝索斯現時身家達1,836億美元，本月較早前，他披露出售30億美元亞馬遜股份，令今年累計出售股份金額超過100億美元。

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