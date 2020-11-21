【全球攬炒】奢侈品銷售今年料縮22%　復甦要靠...

顧問公司貝恩公司(Bain & Co.)及意大利奢侈品業組織Altagamma發表報告，指受疫情衝擊，今年全球奢侈銷售將銳減22%，至2,170億歐元(約1.9945萬億港元)，回到2014年水平，並預期需要3年時間才可收復失地。

貝恩合夥人Claudia D'Arpizio估計，業界今年2/3經營溢利將消失，企業之間的差別在於能否迅速削減成本。她表示，明顯地今年業界將錄得歷來最大收入跌幅，一些趨勢包括電子商貿及減少依賴中國遊客在疫情下加速，而估計全面復甦要等到2022年中及2023年，視乎宏觀經濟情況。

每年第4季一般是奢侈品業最旺的一季，佔全年收入約1/3，Bain承認難以作出預測，現時估計在最好情況下，今季奢侈品銷售將按年跌5%，最差情況下則跌退20%。

此外，報告預期奢侈品業復甦由中國消費者帶動，他們佔整體收入比重料由2019年約1/3，升至2025年近一半。

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