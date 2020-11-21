美科企年底趕上市　電商平台Wish估值最多2340億

繼短租房屋平台Airbnb後，再有重磅美國科技公司申請趕在今年底前上市！以售賣亞洲平價產品為主的電商平台Wish，其母公司ContentLogic周五(20日)披露已申請在納斯達克上市，股份代號「WISH」，初步集資額10億美元。

據資料顯示，今年首9個月，Wish收入達17億美元，按年增長約1/3，但期內虧損亦由500萬美元，大幅擴大至1.76億美元。

Wish去年以112億美元估值進行融資，報道指，銀行家最初向公司提議以400億美元估值上市，據悉，現時公司目標股份以250億至300億美元(約1,950億至2,340港元)估值掛牌。

近日除Wish外，網上遊戲公司Roblox周四(19日)亦申請上市，初步集資額10億美元，公司披露今年首9個月，收入按年升68%至5.89億美元，但虧損亦擴大至2.03億美元。期內Roblox每日活躍用戶數目達3,100萬，按年增長82%，而美國9至12歲兒童中，2/3使用該平台。

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