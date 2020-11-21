【虛擬貨幣狂潮】比特幣直逼2萬美元　最牛預測料明年升逾10倍

虛擬貨幣「一哥」比特幣再現狂潮！據CryptoCompare報價顯示，比特幣周五(21日)高見18,813.11美元，為近3年來首次逼近19,000美元大關。比特幣大好友最近紛紛調高目標預測，當中最牛預測料明年底爆升見逾30萬美元。

比特幣本周累漲約15%，今年以來已跳升逾1.5倍。有市場人士指出，大型金融機構包括摩根大通對採用比特幣的立場軟化，由最初反對到漸漸擁抱，支付公司PayPal最近亦讓客戶使用比特幣，為比特幣上升帶來動力。

Fundstrat Global Advisors策略員David Grider本周把比特幣的2021年底預測，由16,500美元調高至25,000美元，即較周五收市有約40%上升空間。

2017年比特幣亦一度升近20,000美元，Fundstrat的星級分析員Tom Lee在2018年初曾唱好比特幣在該年年底升至25,000美元，但最終在12月放棄達標時間表，當時比特幣只徘徊3,000至4,000美元。不過，Grider認為現時已不可同日而語，因為比特幣的接觸層面愈來愈廣，並有更多機構投資者參與。

比特幣大好友、Galaxy Digital創辦人Mike Novogratz認為比特幣會升上65,000美元，稱其上升原因很多，包括指現時有大量買家，但供應卻很少。

現時主流投資界的預測中，比特幣料最高見10萬美元或以上，其中，花旗策略員Tom Fitzpatrick本月認為比特幣有機會升上最高31.8萬美元。

不過，有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水創辦人達利奧則警告，若然比特幣升值過急，有機會迫使各國政府出手取締加密貨幣。

達利奧重申，比特幣難轉帳、價格波動及存在監管風險，並不符合作為交易媒介的條件，以上3點將限制比特幣未來發展前景，直指持有比特幣並非明智舉措，相對更看好由政府發行的數碼貨幣。

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