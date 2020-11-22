潘梓生：美匯指數應能守穩92

雖然媒體日夜報道美元持續弱勢，但從9月開始美元匯價一直處於92以上而有失守，近日美匯雖然連跌6天，但跌勢不急，仍然守穩於92.3的水平，可見所謂的弱勢並不是那麼嚴重。美國再就財政刺激方案談判，加上市場正在炒作聯儲局可能再於下月擴大量寬，因此美元「弱勢」似有理由。

不過，現時疫情再趨嚴峻，疫苗亦遠水不能夠近火，市場距離risk-off可能更近，令美元受到支持。再者，聯儲局早已承諾無限量寬，該局若要放水，並不需要等待12月會議才能進行，近月聯儲局也並沒有大幅增加買債。反而，歐洲央行更有機會於12月會議決定再作擴大量化寬鬆(QE)，屆時反而將令歐元轉為弱勢，令美元反彈。

美元近日的弱勢並不在於DXY美匯指數，反而更多在於ADXY，即近期非美貨幣強勢更多在於新興市場或亞洲貨幣為主。技術走勢方面，美元於92水平是美匯指數長線強弱分界位置，同樣是2011年至今延伸的上升軌支持，相信短期市場沒有重大利好風險情緒的情況下，要下破92的難度甚高。因此，筆者維持美匯指數將繼續於92至94區間上落。

Saxo Markets高級市場分析師潘梓生

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