葉尚志：TCL電子目標7.5元

隨着疫苗研發的短期利好消息已在市場裏有所消化，加上恒生指數在過去3周累漲接近2,500點，估計港股的升後回吐壓力將有逐步浮現的機會，而26,000點整數關會是目前的首個支撐位。目前，市場經歷一波激烈的新舊經濟股的交替輪動後，資金積極換股的動作有先緩慢下來的情況，大市成交量也從上周高峰時的接近2,700億港元、回降至現時的1,500億元以下，估計盤面有改為以個別分化行情來發展。

至於互聯網業務方面，TCL電子旗下雷鳥科技的變現能力持續增強，在構建大屏互聯網生態圈上，包括會員業務收入、增值業務收入以及廣告業務收入等等，在第3季錄得有2.6億元的海內外總收入，目前佔比不大但經營利潤率可觀，而隨着下半年安卓TV出貨量的增長以及TCL Channel上線，估計互聯網業務有望保持高速增長。建議可於6元以下買入，目標看7.5元，止蝕於5元。

第一上海首席策略師葉尚志

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