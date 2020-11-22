陳鳳珠：港股尚未擺脫區間上落格局

港股繼續於區間上落，仍未能企穩26,500點關口，由於現時本港資金充裕，資金輪流流入不同板塊，或出現炒股不炒市情況，因此或難大力推升大市走勢，但估計若資金持續流入股市，恒指仍有機會反覆上試7月26,782點位置。

滬港通踏入6周年，而深港通亦通車接近4年，港交所的數據顯示北向的滬股通及深股通總成交金額已超過36萬億元人民幣，而南向的港股通總成交金額超過13萬億港元，其中北向及南向的交易單日成交額均於今年7月創新高。相信滬深港通機制愈趨成熟，交易規模有望繼續增長，而港交所亦表示會繼續與內地合作，冀可擴大投資範圍。預期當兩地的交易機制及監管更為完善，兩地將有更多產品可互聯互通，除目前已開展債券通的「北向通」，未來有機會拓展至南向通外，或可增加其他投資產品如ETF通、新股通等。除此之外，香港積金局亦放寬強積金投資A股市場的限制，料會吸引更多資金進入內地股票市場。

日前內地與14個國家簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」，建立全球最大的自貿區，將發展多邊主義和自由貿易，而成員之間的關稅減讓以10年內降至零關稅的承諾為主。RCEP成員國的人口佔全球一半，國內生產總值及貿易額亦佔全球1/3，相信未來成員國可創造及完善自由的投資環境，擴大貿易規模等。近年內地企業不斷受美國制裁，美國亦不斷加徵貿易關稅，影響自由貿易及全球經濟發展，相信今次簽署RCEP，有助帶動成員國的經濟增長。

近期內地各地政府均推出政策促進消費，尤其以升級類消費及汽車類等大宗商品為主，部分地方政府已陸續出台包括發放補貼、汽車下鄉、以舊換新等政策。而國務院亦鼓勵各地優化汽車限購措施，增加號牌指標投放，另外內地明年財政政策或會加大對新能源汽車領域的支持力度，有機會對汽車產業鏈的生產或核心零件企業進行減稅降費或補貼，料汽車行業有望持續回暖。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）

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