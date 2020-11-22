陳樂怡：汽車龍頭股可吼調整部署
2020年11月22日 08:45
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（Getty Images圖片）
美國新冠肺炎疫情仍然嚴峻，累計確診個案超過1,100萬人，紐約學校上周四(19日)起暫停面授課程，引發市場憂慮收緊社交距離措施。投資者焦點重回疫情發展，事實上疫苗研發的利好消息，對市場短期提振作用已淡化，因此港股於26,800點有一定阻力。後市將會聚焦於星級新股，包括有「中國P&G」之稱的內地洗衣液品牌藍月亮，以及互聯網醫療平台京東健康，認購反應料會相當熱熾。
預期2021年疫苗面世之後，將會有助環球經濟改善，有利於工業金屬需求，相關商品股值得留意。而中國為全球最大的銅消費國，中國經濟率先擺脫疫情困局。中國10月經濟數據持續復甦，固定資產投資及工業增加值均優於市場預期。由於預期需求回升，加上拜登當選將促進可再生能源發展，銅價漲至逾兩年新高。除了經濟復甦主題之外，投資者亦可關注可再生能源、新能源汽車相關的原料走勢，如銅、鈷等。相關公司包括紫金礦業(02899)、江西銅業(00358)及洛陽鉬業(03993)。
中國國務院提出要擴大汽車消費，鼓勵各地增加號牌指標投放，開展新一輪汽車下鄉和以舊換新，鼓勵有條件的地區對農村居民購買3.5噸及以下貨車、1.6升及以下排量乘用車，對居民淘汰國三及以下排放標準汽車並購買新車，給予補貼。無疑國務院的論調再次表現出中央對汽車板塊的支持，但由於地方政府已有不少支持措施，後續則視乎有何額外的跟進動作。整體而言，由於自主品牌的買家價格敏感度較高，車型定價亦較符合農村用家的購買力，因此自主品牌龍頭吉利汽車(00175)及長城汽車(02333)較為受惠，投資者可吼調整部署。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)
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