陳樂怡：汽車龍頭股可吼調整部署

美國新冠肺炎疫情仍然嚴峻，累計確診個案超過1,100萬人，紐約學校上周四(19日)起暫停面授課程，引發市場憂慮收緊社交距離措施。投資者焦點重回疫情發展，事實上疫苗研發的利好消息，對市場短期提振作用已淡化，因此港股於26,800點有一定阻力。後市將會聚焦於星級新股，包括有「中國P&G」之稱的內地洗衣液品牌藍月亮，以及互聯網醫療平台京東健康，認購反應料會相當熱熾。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)

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