【宅經濟】全球遊戲機產業今年料創造3510億元收入

據外媒報道，根據全球遊戲及電競市場數據研究分析公司Newzoo的最新統計，受惠新冠肺炎疫情期間遊戲市場需求不斷上升，今年全球有超過7億人使用遊戲主機玩電子遊戲，主機遊戲市場今年有望創造450億美元(約3,510億港元)收入。此前遊戲開發商可以從一張售價60美元的遊戲光碟中賺取35美元，而現在玩家每下載一次標價同樣為60美元的數碼版遊戲軟件，開發商可以從中賺到45美元。

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