曜熊理財：亞洲基金明年回報率料將回升

受到疫情影響，亞洲基金今年表現不振，預計明年的回報率將回升，以美元計價更有可觀升幅。現時，中國經濟率先復甦，基本面相對全球佔優；將可帶動亞洲經濟回升。

亞洲經濟的恢復其實與整體大環境的向好趨勢有關。歐美也在第3季有相似的回暖，再加上亞洲比較依靠中國市場，因此出口一旦回暖，經濟也會有一定的回升。

此前亞洲各國政府面對疫情都有些不知所措，不知道如何平衡抗疫政策和經濟發展，經過前期摸索，大家現在也都慢慢找到節奏。

亞洲經濟正在穩步回升，但復甦進程仍處於中途，資本支出的疲軟顯示出商業情緒仍然低迷。即閒置產能，其中一部分的產業必須由目前正在醞釀的新刺激方案來填補。

美元則持續下跌，人民幣近5個月大漲8%，一度升破6.55。美元匯價明年有可能繼續下跌，美國市場仍未回復，聯儲局不可能短期收緊貨幣政策，亞洲新興市場的上市公司明年利潤增速預期將比今年為好。

中國保持穩定，印度、印尼和菲律賓經濟將會加速增長。亞洲股市已經變得非常便宜，為2007至2008年全球金融危機以來最低水平。此外，亞洲股市的股權回報率將觸底回升，吸引投資者買入。

曜熊理財策略董事馬煒喬

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