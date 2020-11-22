鄺紫珊：電動車中長線投資潛力大

隨着經濟復甦，電動車是其中受惠的行業，尤其是美國新任總統拜登大力推動環保新能源汽車產業，預期電動車普及率可望迅速增加，將可帶動電動車的相關產業，包括電動車製冷器、功率半導體、摩打、自駕車感應器、自動駕駛晶片及雲端計算等。

美國大選最不確定性的因素算是消除。與特朗普比較，拜登傾向收緊碳排放限制，並鼓勵環保新能源汽車的發展，估計未來將推出更多有利電動車行業發展的政策，也將對相關供應鏈帶來正面的影響。

拜登鼓勵新能源車產業發展，加上新能源汽車在歐洲及中國的銷量也持續提升，預期好像功率半導體及電池等相關產業也可受惠。

由於電動車採用高壓電路，當電池輸出高電壓時，需要頻繁進行電壓變換，故預期不僅電壓轉換電路用量將大幅提升，逆變器、變壓器、換流器等需求也會同步增加；其中電動車對應的電壓及功率等級屬於較高要求，其使用的功率元件不僅單價較高，數量也較燃油車高出更多。

在AI人工智能及5G技術的協助下，以及全球企業傾向環保能源及可持續發展，可大大加快電動自駕車的發展，預計未來十年市場的滲透率將從目前不到5%的水平，大幅提升到15%以上，及至2030年總銷售量有可能上望1,600萬部，年複合增長率達25%。

電動自駕車除了依靠晶片、攝影機、感測器、5G網路傳輸等技術外，AI人工智能更是扮演非常重要角色。透過AI軟件系統的計算，可快速分析、模擬、監控行車環境，及更準確的執行自動駕駛的目標。

隨着AI人工智能技術加快導入，將刺激電動自駕車的需求。以中國為例，至2040年，自駕車將可能佔新車銷量達4成以上，故可預期電動車未來發展將有非常大的中長線投資潛力，投資者可多注意這個板塊。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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