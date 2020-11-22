柏傲莊II第3輪銷售 大批買家等候揀樓
2020年11月22日 10:00
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疫情反彈無礙新盤銷售反應。新世界發展(00017)旗下沙田大圍站項目柏傲莊II，周日(22日)推出396個單位進行第3輪銷售，早上9時起安排買家開始揀樓，大批準買家及地產代理早已到達售樓處等候。發展商繼續嚴格執行人潮分流及保持社交距離等防疫措施。
該盤首兩輪銷售單位反應理想，是次銷售單位日前截止接受認購，共錄逾1.69萬個登記。該批單位包括56伙一房戶、201伙兩房戶及139伙三房戶，實用面積324至866方呎，折價平均呎價20,988元，折實售價由699.3萬至1,833.6萬元，折實呎價介乎17,941至25,003元。
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