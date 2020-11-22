柏傲莊II第3輪銷售　大批買家等候揀樓

該盤首兩輪銷售單位反應理想，是次銷售單位日前截止接受認購，共錄逾1.69萬個登記。該批單位包括56伙一房戶、201伙兩房戶及139伙三房戶，實用面積324至866方呎，折價平均呎價20,988元，折實售價由699.3萬至1,833.6萬元，折實呎價介乎17,941至25,003元。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020