【星期一．炒啲乜】疫情仍然嚴峻　炒股不炒市為上策？

美國財政部和聯儲局官員就是否延長2020年底到期的幾項緊急貸款工具陷入分歧，聯儲局最終妥協，主席鮑威爾指將按財政部要求，將歸還尚未使用的資金予財政部。

至於中美關係持續緊張，被視為下任美國國務卿熱門人選的民主黨參議員庫恩斯(Chris Coons)認為，美國總統當選人拜登不太可能迅速取消特朗普對中國進口商品加徵的關稅。另有報道指，美國政府將在國防部的制裁名單中，再加多4家中國企業，令受影響的中國企業增加至35間，限制美國投資者對該些企業進行投資。

港股方面，由於現時香港資金充裕，分析料資金輪流流入不同板塊，或出現炒股不炒市情況，估計大市有回吐壓力。另外，市場憧憬「星級新股」登場，包括有「中國P&G」之稱的內地洗衣液品牌藍月亮，以及互聯網醫療平台京東健康。

然而，新冠肺炎疫情仍然嚴峻，市場焦點重回疫情發展之上，投資者不妨參考以下專家的財經分析及建議，做好風險管理。

1、【陳鳳珠：港股尚未擺脫區間上落格局】

2、【葉尚志：TCL電子目標7.5元】

3、【郭家耀：中匯集團前景展望樂觀】

4、【陳樂怡：汽車龍頭股可吼調整部署】

5、【鄺紫珊：電動車中長線投資潛力大】

6、【曜熊理財：亞洲基金明年回報率料將回升】

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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