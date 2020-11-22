中年失業想翻身？研究發現45歲係創業黃金期...

新冠肺炎嚴重打擊香港經濟，大小商戶相繼裁員甚至結業，令香港失業率飆升至6.4%的十六年新高，並可能繼續惡化。面對茫茫前景，人浮於事，不少待業人士最終或要踏上創業做老闆之途，自己請自己。然而，現時不少成功的初創企業，創辦人都是較年輕的一群，他們有活力、有幹勁、有新的知識。至於一眾已步入中年的失業人士，在「被逼創業」的背景下，成功的機會是否更為渺茫？幾名來自美國的學者完成了一項研究，或者會為中年創業者打下強心針。

賓夕凡尼亞大學華頓商學院(Wharton Business School)教授J.Daniel Kim聯同麻省理工學院教授Pierre Azoulay、西北大學教授Ben Jones及美國人口普查局首席經濟學家Javier Miranda早前共同完成了一項成功人士相關研究，結果發現，成功的初創公司創辦人平均年齡為45歲。

研究涵蓋了2007年至2014年間成立的初創企業，研究單位發現，排名在前0.1%，銷售增長最快速的企業，創辦人的平均年齡為45歲。換句話說，大約45歲時創辦公司的人，較有可能成突圍而出。另外，多數的初創企業當中，都有一位平均年齡為42歲的員工在職。原因一些企業相信，年紀較大的員工因為工作經驗豐富，很多技能都較年紀輕的員工成熟，而且思想周到，所以工作表現會更為出色。

J.Daniel Kim表示，在2007年到2014年美國所有的企業家中，創業平均年齡是42歲。開設的公司中絕大多數都是小型企業，如自助洗衣店和餐館，大多數不打算發展成為一個大型機構。至於一些高科技行業以及風險投資支持，或者擁有專利的公司，平均創業年齡為43歲。而在矽谷及波士頓等「初創天堂」，研究發現在當地起家的創業者，平均年齡仍然在40歲出頭。

究竟中年創業有何優勢，J.Daniel Kim指出，年齡反映了生活中很多事情。隨着年齡的增長，很多優勢都會積累起來，包括社會關係——創業人與供應商、潛在僱員以及聯合創辦人的關係；還有在不同公司工作所獲得的財富和人力資本。研究發現，在解釋年齡與創業成功之間的聯繫時，最有幫助的是以往的經驗。一個人在同一行業的工作歷練，可以預測他創立的公司未來的業績。

除了J.Daniel Kim的研究，加拿大網站「50over50awards」每年都會表揚50位年逾半百，來自各行各業的創業家，分享他們中年創業的成功故事。

其中一位是58歲被裁員、60歲創業的Laura McCallum。她曾在私人企業擔任行銷主管逾30年，2017年參加了地方政府舉辦的創業計劃，翌年成立了虛擬網路俱樂部FlashinDivas，是專為50歲以上女性成立的社交平台，主要協助她們克服人生的空巢期階段，也為會員提供和認證適合中年女性的品牌和產品。

說到底，在「識人好過識字」的現實環境下，中年創業的確較年輕人有一定優勢，而且創業過程會較「貼地」，不會太過「理想化」及「浪漫化」，業務或會較具防守性。即使創辦的不是甚麼大生意，但總算是自己的一項事業。與其面對失業的迷惘，提起勇氣創業，相信是一個積極的選擇！

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