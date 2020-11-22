比特幣再衝關遇阻 暫回落至18500美元

近期「逢關破關」的虛擬貨幣比特幣，逼近19,000美元前終遇阻力。據CryptoCompare報價顯示，比特幣升至18,969美元回吐，並跌至18,500美元水平，跌幅超過1%。

比特幣於2017年一度升近20,000美元，不少分析員認為今輪升勢有望突破高位。Global Advisors策略員David Grider本周把比特幣的2021年底預測，由16,500美元調高至25,000美元，即較現價約35%上升空間。他認為現時比特幣的接觸層面愈來愈廣，並有更多機構投資者參與。

另外，比特幣大好友、Galaxy Digital創辦人Mike Novogratz認為比特幣會升上65,000美元，稱其上升原因很多，包括指現時有大量買家，但供應卻很少。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020