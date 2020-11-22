柏傲莊II開售：代理料396伙可即日沽清

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，沙田柏傲莊II今日進行第3輪銷售，出席率依然理想，首80個揀選單位中，約錄得6組買家連購兩伙，料今日推售396伙可於傍晚沽清。

他指出，截至昨日，11月一手成交已逾1,400宗。隨第4波疫情來勢洶洶，相信經濟活動難免受影響，但由於近日開售新盤開價克制，市場購買力仍在，相信只要做好防疫措施，對近日開售一手盤銷情影響不大，維持11月一手銷量2,500宗的預測。

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