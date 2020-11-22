沙田第一城高層兩房戶　放盤兩周以558萬易主

市場氣氛有好轉，優質單位迅速獲買家承接。世紀21奇豐物業愉翠苑分行經理楊麗娟表示，該行新近錄得沙田第一城50座高層B室成交，單位實用面積284方呎，兩房間隔，單位放盤原叫價570萬港元，放盤兩星期，減價12萬成約2%，即獲買家以558萬元承接，實用面積呎價19,648元。

據了解，原業主於2015年12月以400萬元購入上址，持貨近5年轉售，帳面獲利158萬元離場，單位期內升值40%。

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