柏傲莊II開售：代理指有客人斥逾2700萬買兩伙

美物業住宅部行政總裁布少明表示，大圍新盤柏傲莊II推出至今廣受追捧，今日推出396伙單位，該行A組及B組客人出席率逾8成，情況踴躍，其中一組客人擬斥資約2,700萬元購入2個三房單位。

布指出，以該行客戶作統計，是次用家比例佔約7成，投資者佔約3成；新界區客佔約7成，其餘來自九龍及港島區。是次推售單位包括一房戶型，入場門檻較其他戶型低，故吸引部分年輕買家捧場。

他續稱，本月續有多個新盤魚貫登場，預料本月一手成交量可望挑戰2,700宗水平，二手市場表現穩中向好。

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