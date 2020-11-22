爭取香港首批加入RCEP　陳茂波冀服務貿易及投資等環節受惠

中國、日本、南韓、澳洲、新西蘭與東盟十國，早前正式簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)。財政司司長陳茂波今日(22日)在網誌中表示，會爭取香港成為協定生效後第一批加入的經濟體，令本港服務貿易及投資等環節受惠。

陳表示，RCEP是全球最大的貿易協議，涵蓋全球總人口和生產總值約1/3，成員之間互相實施關稅減讓、開放市場准入、取消貿易壁壘、簡化海關通關程序等，將進一步降低成員地區間的貿易成本。他指，去年香港與RCEP中15個成員國的雙邊貨物貿易總額，高達7,655億美元，佔香港的貨物貿易總額71%，相信加入RCEP將令服務貿易及投資等環節受惠。

他續稱，香港早於2018年已向RCEP各成員表達加入協定的意願，將爭取成為協定生效後第一批加入的經濟體。

陳又提到，內地穩步發展是本港發展的最大支持，可形成內地國際雙循環，相互促進的新發展格局。內循環方面，港商可藉大灣區作切入點，開拓內地高增值服務及專業服務的市場；至於從外循環，本港可以在金融、創科範疇發揮作用，特別是推動人民幣國際化。

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