錦綉花園1050萬成交　原業主持貨28年賺千萬

利嘉閣地產季思佳表示，市場新近錄得元朗錦綉花園I段第一街單號屋成交，單位實用面積約848方呎，三房間隔，外望樓景。單位放盤約4個月，原業主叫價1,080萬港元，經議價後減價30萬元或約2.8%，至近日以1,050萬元交吉易主，折合實用面積呎價約12,382元。

據悉，原業主於1992年3月以約46萬元購入上述單位，持貨逾28年，現沽出轉手帳面獲利約1,004萬元，賺價約22倍。

錦綉花園本月至今暫錄6宗成交，平均實用面積呎價約12,551元。屋苑現時有約70個放盤供應，叫價由950萬元起。

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