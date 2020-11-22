劉鶴指近期債市違約個案增　要求平衡發展與風險

內地近月先後有大型國企出現債務違約，在上周六(21日)舉行的國務院金融穩定發展委員會(下稱金融委)第43次會議上，國務院副總理兼金融委主任劉鶴表示，近期違約個案有所增加，是周期性、體制性、行為性因素相互疊加的結果，要求監管部門與地方政府平衡發展與風險。

這次會議主要研究規範債券市場發展、維護債券市場穩定工作。會上強調穩中求進的工作總基調，按照市場化、法治化、國際化原則，處理好促發展與防風險的關係，推動債券市場持續健康發展。會議又要求金融監管部門和地方政府要從大局出發，按照全面依法治國要求，堅決維護法制權威，落實監管責任和屬地責任，督促各類市場主體嚴格履行主體責任，建立良好的地方金融生態和信用環境。

在維護市場公平和秩序方面，秉持「零容忍」態度，要依法嚴肅查處欺詐發行、虛假信息披露、惡意轉移資産、挪用發行資金等各類違法違規行為，嚴厲處罰各種「逃廢債」行為，保護投資人合法權益。會議又要求加強行業自律和監督，強化市場約束機制；另加強部門協調合作，健全風險預防、發現、預警、處置機制。

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