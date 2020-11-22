瑞士公投禁投資軍火商　或要撤資達2262億元

根據荷蘭和平非政府組織PAX與ICAN(國際廢除核武器運動)聯合發布報告，瑞士4家金融機構包括瑞士國家銀行(瑞士央行)、瑞銀(UBS)、瑞士信貸(Crédit Suisse)集團司菲施資產管理(Fisch Asset Management)向全球九大軍火集團合共投資約90億美元(約702億港元)，大部分來自股票和債券。瑞銀及瑞信的投資還包括貸款予這些軍火商，總額超過7億美元。

然而，作為不參與戰爭的中立國瑞士，卻去投資提供殺人武器的軍火商，惹來道德爭議。瑞士將於11月29日將透過公投，決定是否禁止該國金融機構投資軍火商。若法案過關，瑞士的金融機構可能要撤回高達290億美元(約2,262億港元)投資在軍火商的資金。

瑞士現行法律原已禁止公民與任何法人直接投資國際禁用武器，現提出「禁止向戰爭物資製造商提供資金」公投案，要求央行及各種公營基金停止向軍火商授信或提供融資，也不得持有軍火商股票或債券。儘管瑞銀、瑞信及菲施資產管理等民企未被直接針對，惟該法案要求聯邦政府採取行動，同等限制民營企業。

根據美國證券交易委員會資料，至今年６月底止，瑞士央行持有48家最大美國武器和國防公司中的29家股票，價值約20億美元，包括漢威聯合(Honeywell International)、波音(Boeing)、雷神(Raytheon)及通用電氣(General Electric)等。

該行在反對此公投案的公告自爆，PAX與ICAN報告對其投資軍火商的額度甚至還遠遠低估，若公投通過將使該行不得不從股票組合中除去300多家公司，相當於現有組合市值蒸發11%。按此推算，瑞士央行對軍火商投資額度達220億美元，較PAX及ICAN報告估計相比多出200億美元。

目前國際公認的永久中立國包括梵蒂岡(教廷)、列支敦士登、瑞士、瑞典、芬蘭、愛爾蘭、奧地利、馬爾他、哥斯達黎加及土庫曼等。

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