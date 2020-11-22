埃利安警告：美財政部與聯儲「拗數」預示全球救市陷技窮

著名經濟學家、安聯集團首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)撰文表示，全球市場上周五(20日)驚覺，非常時期持續性的政策支持可能未如想像般可靠。雖然部分原因或許出自於短期政治考量，但也反映更普遍的現象：起初立意為「一次性」的政策干預演變成「好幾輪」，而這種過程拖得愈久，決策官員執行的能力與意願就承受愈大的壓力。

事緣美國財長姆紐欽3月和4月力挺聯儲局大舉干預金融市場，如今在他即將卸任之際，上周四(19日)卻拒絕讓部分緊急放貸計劃延到明年，並要求返還尚未動用的資金。聯儲局驚愕之餘，罕見地立即公開回應，強調「全套的緊急貸款機制」扮演支持經濟的關鍵角色。

根據一些經濟學家與市場人士的初步解讀，這顯示特朗普政府與拜登團隊之間的政權交接問題再添一例，抗疫對策、外交政策和軍事事務都因此複雜化。話雖如此，普遍的看法是影響短暫，一旦新政府明年1月20日上任，情況即可改變。

財政部的行動發生在聯儲局貸款機制使用率偏低之際。有人認為這顯示需求小，呼應姆紐欽所謂「銀行有能力因應企業、地方政府與非牟利客戶貸款需求」的說法。另有人覺得利用率低是因市場代聯儲局提供資金，因而提升「道德風險」和「過度承擔風險」。不過，其他人則稱，此舉背後的動機是想把資金轉配置到別的計劃，像是小企業薪金保護計劃，有效地強化公部門對經濟的支持。

事實上，不但美國在政策支持上遭遇困難，英國財政部也面臨財政失衡大增，本財政年度上半年(4月至10月)赤字增至2,610億英鎊，創新高紀錄，令人擔心公務員可能面臨凍薪。

埃利安擔心，新冠疫苗的開發與分配費時愈久，愈可能凸顯上述問題。畢竟全球對疫情突然來襲造成經濟停頓的初步反應是「大規模、全方位干預」，「不計一切代價」、「全力投入」、「傾全政府之力」支持，基本上都是「一次性」救市。不過，如今多國疫潮再起，疫苗要到明年才普及，顯示財政支持需要「好幾輪」。

因此，隨着時間流逝，愈來愈多國家會發覺起初救市的規模與程度難以為繼，這是不容忽視的警號，「好幾輪」救市會令政府愈來愈感到力不從心，開發中國家尤其如此。

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