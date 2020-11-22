Z世代正改變世界！「飛行之恥」及可持續將成為消費主流

全球疫情再次進入高峰，已令不少人生活習慣突變。然而，縱使明年疫苗在望，但在疫情過後，真的不要奢望一切能返回2019年，原因在於25歲以下的「Z世代」成為了消費主力，他們的行為與上一輩截然不同！作為投資者，更需要及早洞悉先機，為「後疫情時代」及早打算！

隨着25歲以下的「Z世代」(泛指1996年至2016年出生的群體)轉變為世界消費主力，全球「肉食主義」正在倒退，「拒飛」等環保運動興起。這群新生代正改變世界潮流，而投資者應做甚麼準備呢？

根據美國銀行最新研究發現，隨着年齡增長，「Z世代」將取代「千禧世代」(泛指1980年代和1990年代出生的人)引領潮流，促進新興市場蓬勃發展，並幫助他們偏愛的產業跑贏大市。與此同時，許多落伍的企業可能會面臨淘汰。美銀策略師表示，Z世代革命正在開始，因為出生於網絡時代的第一代人正進軍職場，迫使其他世代適應他們的生活價值觀，而非他們適應舊世代。

美銀報告指出，全球「Z世代」的收入有望在2031年之前超過千禧一代；這群Z世代每10人就有9人身處於新興經濟體，其中印度約佔總數的20%；墨西哥、菲律賓和泰國等國家也將受惠這轉變。在未來10年，「Z世代」的收入將暴增4倍至33萬億美元，屆時將佔全球逾1/4收入。

據美銀稱，可望受惠的行業包括電商、支付、奢侈品、媒體和ESG(環境永續、社會責任與公司治理)；酒類、肉類、汽車和旅行等領域可能會走下坡。

美銀較早前對14,000多名Z世代年輕人進行調查，結論是大多數人在肉品食物或多或少設有限制；他們樂意擁抱新科技，以管理從電話到加密貨幣等財務活動，意味銀行和資產管理業界須重新評估服務；在受訪的16到18歲青少年中，有40%的人更願意在網上與朋友互動，高於千禧世代的35%和X世代(泛指1965至1980年出生的人)的30%；在受訪的18到24歲年輕人中，約有18%的人每月定期觀看運動賽事，而每月有21%的人定期觀看電競比賽。

因此，美銀認為上述趨勢對投資方面的影響可能包括：隨着語音助理推出更多語言服務，語音科技可望使識字能力有限的人群更能接觸電商；對亞太地區的關注與日俱增，該地區佔Z世代收入的37%，到2040年比重將攀升至41%；消費者驅動的可持續發展行動主義(sustainable activism)，可能會令快時尚等被視為「有害」的產業；為環保少搭飛機的「飛行之恥」(flight shame)運動更加盛行，航空公司和旅遊業將受可持續發展議題的影響。

所謂「可持續發展行動主義」，即新一代更重視ESG(環境永續、社會責任與公司治理)，反對「即用即棄」的浪費行為，他們對品牌的忠誠度將更持久。「飛行之恥」由瑞典人發起，主要是碳排放問題，同時興起「火車為榮」等主題。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020