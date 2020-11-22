巴郡「疫市」仍多賺8成　跟股神學5招可保平安

股神巴菲特投資旗艦巴郡本月初表示，新冠肺炎幾乎對該公司所有業務產生輕重不一的負面影響。然而，其第3季淨利潤依然增長了82%。有財經媒體隨即拆解，只要跟隨巴菲特的5種做法，可能幫助投資者度過疫情肆虐的投資環境。

【擁抱低利率】

巴菲特稱，聯儲局做出正確決定，為了幫助經濟復甦將基準利率降到趨近零，其他利率也像骨牌一樣地倒下，這是貸款人今年的巨大機會、借錢的好時機。文章指出，房東或置業人士也可以把握史上低位的房產抵押利率，細心比對貸方的話還可以找到比預期更低的利率。

【識得買保險】

巴菲特今年3月時便說：「早就覺得一定會有一場疾病流行爆發」，去年致股東信中也提到全球將面臨徹底想像不到的大災難，較2005年颶風卡特里娜及2018年颶風麥可的破壞性更恐怖。當年這兩場颶風都讓巴郡旗下的許多保險公司吃足苦頭，但巴郡仍維持業務。文章稱，民眾可以像巴菲特一樣隨時做好準備，購買不同保險提供財務保護，甚至有每天1美元保額便達100萬美元的保險。

【唔好欠卡數】

巴菲特在網上股東會議提到，他有位朋友最近獲得了一筆意外之財，來尋求巴菲特的建議。巴菲特只說，他應該先還清利率高達18%的信用卡欠款，因為這樣借錢生活不會好轉。文章建議，當卡數激增時，第一時間就要將其納入債務整合貸款，一來將帳單簡化，利率也能降低。

【投資先求知】

巴菲特今年清倉了航空股，認為航空業已發生重大變化，這種特定行業的損失已超過他能承受的投資範圍，其中達美航空今年股價已近腰斬。文章建議，投資者除了做好功課外，還能利用ETF等其他產品多元投資，也有免費且熱門的應用程序幫助操作。

【長揸優質股】

無論今年一路走來變化如何，巴菲特仍堅信美國經濟能從疫情中反彈，雖然以往沒出現過這種情況，但美國有過「更艱難的時期」，奇蹟會再次出現，投資者應為可能的復甦做好準備，長期持有股票應將獲得良好的回報。文章補充，財務規劃服務比大眾想像中得更便宜和方便，甚至網上就能做理財規劃，幫助民眾專注投資、保持各自的長期目標。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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