成功避過08金融風暴！《沽注一擲》主角上季放掉這5隻股票...

新冠肺炎全球大流行，惟金融市場走勢撲朔迷離。電影《沽注一擲》(The Big Short)的主角原型Michael Burry在第3季調整了投資組合，針對5隻股份進行了減持的操作，分別是Google母公司Alphabet、Facebook、電子遊戲商GameStop、Booking Holdings及零售商Bed Bath＆Beyond。

外媒報道，根據美國證券交易委員會文件，Michael Burry上季放棄了他在Alphabet和Facebook大約50%的看升期權，還出售了38%的GameStop股票。

另外，Michael Burry的對沖基金已完全清倉了Booking Holdings和Bed Bath＆Beyond的所有持股。

雖然如此，他管理資產達3.36億美元的對沖基金，最大看漲投資仍是Alphabet，佔整體17.8%。該對沖基金最大持股是Alphabet、Facebook、高盛及Western Digital等。

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