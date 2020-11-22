疫情再爆！海典軒睇樓客「甩底」 富榮業主「唔肯開門」
2020年11月22日 14:33
東網電視更多新聞短片
富榮花園
疫情下香港確診數目再創新高，二手市場即時出現取消睇樓個案。祥益林英傑表示，屯門已有睇樓客取消預約，其中一組原先預約於昨日早上9時參觀區內海典軒的睇樓客，睇樓前約3小時短訊代理，表示由於疫情增強，決定暫停睇樓。
此外，不少放盤業主都突然「關門」，暫時不願意開放參觀。世紀21家天下黎振傑指，旺角居屋富榮花園10座一個中層兩房放盤，實用面積484方呎，原定今日下午睇樓，但業主已表示不再開放參觀。
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020