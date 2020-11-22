疫情再爆！海典軒睇樓客「甩底」　富榮業主「唔肯開門」

疫情下香港確診數目再創新高，二手市場即時出現取消睇樓個案。祥益林英傑表示，屯門已有睇樓客取消預約，其中一組原先預約於昨日早上9時參觀區內海典軒的睇樓客，睇樓前約3小時短訊代理，表示由於疫情增強，決定暫停睇樓。

此外，不少放盤業主都突然「關門」，暫時不願意開放參觀。世紀21家天下黎振傑指，旺角居屋富榮花園10座一個中層兩房放盤，實用面積484方呎，原定今日下午睇樓，但業主已表示不再開放參觀。

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