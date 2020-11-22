新股專輯：恒大物業周一起招股　入場費4924元

是次招股全球發售約16.21億股，新、舊股各佔50%，佔發售完成後總股份的15%，招股價介乎8.5至9.75元，集資最多約158億元。香港公開發售佔10%，若因超額認購觸發回撥，上限則為20%。國際配售部分中，8.9%的股份將預留予母公司現有股東優先申購。集團共引入23名基礎投資者，合共認購72億元，佔集資總額48.7%。

值得留意的是，市場憂慮恒大物業規模及盈利優勢過於依賴其母公司，單一業務來源或會帶來潛在風險。集團執行董事兼總經理胡亮表示，恒大物業乃恒大集團旗下的獨立營運集團，以往項目雖然大多源自於母公司，但項目在銷售後，公司服務的是小業主。以收入來源計，來自獨立第三方的收入佔比持續提高，從2017年的55.8%，增長至今年3月的64.1%，而來自於母公司管理收入正逐年下降，反映集團不斷改進收入結構。

他指，公司已於6月正式成立投資拓展團隊，並於6至9月期間完成5間區域型獨立第三方物業公司的收購工作，總在管面積達約772萬平方米。上市後，公司將持續加強向外拓展，其中65%的募集資金將用於進行「併購」，未來管理面積亦將逐步增加。

集團執行董事兼副總經理王震補充，除併購外，集資的15%用於增值服務擴張、8%用於信息化、設備升級等、2%用於人才招募，其餘10%則用於營運資金及一般用途。

至於股息派發政策方面，集團執行董事兼副總經理安麗紅表示，集團計劃從今年底起開始採納年度股息派發，比例為不少於各財政年度產生的可供分配年度利潤的25%。但她強調，派息政策具體需視乎公司經營業績、併購投資機會及外部環境等因素，最終以公司股東大會批准結果為準。

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