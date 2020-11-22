A股快報：申華及金杯獲通知　母企華晨集團遭立案調查

上述公告詳細披露中證監的警示函件內容，中證監表示，經查後發現，華晨集團作為在上交所公開發行債券發行人，存在以下事項，包括發行人債券信用評級發生變化；發行人主要資產被查封、凍結；發生未能清償到期信托計劃、債券計劃及銀行貸款違約情況；成立債委會情況；涉及重大訴訟事項，皆屬於相關管理辦法下所規定的重大事項。

對此，華晨集團未及時履行信息披露義務，並就該重大事項對債券償付的影響進行公告，已違反管理辦法的規定。華晨集團若對中證監的管理措施不服，可在收到決定書起60日內向中證監提出行政復議申請，也可在收到決定書起6個月內向有管轄權的法院提起訴訟。復議與訴訟期間，有關監督管理措施不停止執行。

不過，兩家子公司均指，中證監針對華晨集團的調查，與公司無直接關聯，不會對公司日常生產經營產生影響。截至目前，兩企的生產經營情況正常。

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