新盤動向：蔚藍東岸收票料突破1500張 快加推
2020年11月22日 16:55
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方俊
九龍區全新項目收票反應踴躍。五礦地產(00230)營銷及市務總監方俊稱，油塘蔚藍東岸的參觀人流及收票反應超乎預期，會盡快加推單位滿足市場需要。項目自上周四(19日)開始開放示範單位至今，已錄得逾10,000人次睇樓，預計截至周日(22日)晚上將會收逾1,500張入票。
客源除來自本區之外，亦吸引來自將軍澳、沙田以至港島東的客源，並以年輕人士為主，亦有家庭客，其中首置人士佔近一半。集團考慮最快可周日晚上加推第2張價單，料涉138伙或以上，包括由開放式至3房。同時考慮周內公布銷售安排，最快周末開售。
對於近日疫情反彈，項目銷售中心已做足防疫措施，訪客有充足社交距離，售樓時亦會跟足政府指引，確保買家有安全及健康環境下買樓。他認為，市民有置業需要，相信疫情不會阻礙買家睇樓及入市決定。
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