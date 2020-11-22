新盤動向：蔚藍東岸收票料突破1500張　快加推

客源除來自本區之外，亦吸引來自將軍澳、沙田以至港島東的客源，並以年輕人士為主，亦有家庭客，其中首置人士佔近一半。集團考慮最快可周日晚上加推第2張價單，料涉138伙或以上，包括由開放式至3房。同時考慮周內公布銷售安排，最快周末開售。

對於近日疫情反彈，項目銷售中心已做足防疫措施，訪客有充足社交距離，售樓時亦會跟足政府指引，確保買家有安全及健康環境下買樓。他認為，市民有置業需要，相信疫情不會阻礙買家睇樓及入市決定。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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