全球經貿戰：拜登或變陣　3新招打中美貿易戰

外國傳媒報道，美國政府智庫彼得森國際經濟研究所資深研究員Gary Hufbauer認為，中美貿易戰持續時間將遠遠超過拜登任職的4年。他提醒，中美貿易戰已演變成「第二次冷戰」的一部分，戰況可能會有起伏，例如拜登在言語上可能不會像特朗普那麼激烈，但美中關係基本上已無可能回到小布殊和奧巴馬時代。

經濟學人智庫(EIU)首席貿易分析師Nick Marro也認為，拜登上任第一年大部分時間，都將優先處理國內疫情和經濟困境，貿易問題處於次要地位。不過他補充，「中國可能是唯一例外」。

報道指出，拜登將從「更換武器、策略及終極目標」3方面着手：

一、更換武器：集體談判取代關稅。拜登在競選中也展示出對華強硬的態度，惟他屢次批評特朗普無限制施加關稅。在拜登和其支持者看來，「中國貿易不公平」這個診斷無錯，但「關稅」藥方錯了。

經濟學人智庫研究分析師Imogen Page-Jarrett指出，拜登可能不會揮舞關稅大棒威脅中國，轉而利用貿易爭端解決機制、集體談判以及國內稅收政策來支持美國企業。在這種情況下，特朗普時代幾乎被邊緣化的世界貿易組織(WTO)可能將重新發揮作用。

二、更換目標：縮小逆差到利用地緣政治。當拜登重塑對華方針時，可能會減少針對盟友的關稅，集中壓力對付中國，當然其中可能包括人權問題。專家認為，拜登很可能利用中國與周邊國家之間的外交摩擦，例如中國與印度的邊界爭端，與澳洲的新貿易戰，以及與日本、南韓、台灣的長期緊張關係。

對中國而言，這些國家中不乏重要的貿易夥伴，如果共同向中國施壓，對中國經濟打擊將遠超美國「單打獨鬥」。

三、更換策略：全面施壓到重點突破。今年疫情肆虐後，特朗普任內經濟成績被迅速抹去。在疫情造成的經濟損失面前，貿易戰帶來的政治利益幾乎不值一提。Hufbauer說：「特朗普試圖將經濟生活幾乎所有的領域都定義為『關乎國家安全』，因此才對TikTok和華為等公司施加禁令。」

他認為，拜登會試圖將國家安全問題限制在5G、人工智能、先進半導體及量子計算機等領域。在這個較短清單上，拜登會盡量與美國盟友達成一致。然後在2021年中期，拜登制定出對華大戰略後，估計會豁免一部分對華關稅。然後，人權問題和地區安全可能將取代貿易，成為這位民主黨總統對華政策的「主菜」。

他強調，「在特朗普眼中，中國可能是一隻吃人的老虎；拜登的眼中，中國是一隻可控的豹子。」無論如何，貿易戰可能會更換武器、策略、目標，中美關係長期惡化在所難免。

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