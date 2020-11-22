港11月後會怎樣？「保就業」也救不了　美數百企業申破產

香港的「保就業」計劃於11月後結束，企業會怎樣？全球「一哥」也頂不住了。外國傳媒報道，根據美國政府數據與法院文件顯示，約300家公司在疫情期間取得中小企業紓困的「薪金保障計劃」(PPP)裏的大額貸款後，最終仍敵不了疫情難關而申請破產保護。

這些申請破產保護的企業合計僱用約2.34萬名工人，當中不少企業僱主表示，PPP不足以讓他們撐下去，因新冠肺炎疫情和沒有更多紓困措施，讓其承受很大財務壓力。有迹象顯示取得PPP貸款的企業裏，倒閉的數目可能會愈來愈多。

小企業管理局(SBA)資料顯示，政府自4月以來對520萬家小企業，透過PPP提供總計5,250億美元貸款，但SBA公布企業取得PPP貸款的資料，只限於大額貸款的企業，因此未能反映小企業倒閉的嚴重程度。

那些取得大額貸款的企業，所獲得的總金額佔整體PPP貸款規模約一半，但在所有取得貸款企業中所佔比率僅約13.5%。這表示其他取得貸款的大多是財務體質更弱的小企業，當現金用盡就直接清盤，而不是向法院申請破產。

政府資料顯示，已申請破產的PPP大額貸款企業達285家，根據PPP不同的申請貸款金額層級計算，這近300家企業的貸款總金額在2.28億到5.09億美元區間，當中一半是在8月後申請破產，不少企業強調疫情是申請破產的主因。

從取得PPP貸款的企業資顯示，餐飲與酒店是受疫情打擊最嚴重的行業。在申請破產的大額貸款企業裏，屬於這行業的公司合計裁員近6,600人，也是所有行業中最高。

SBA認為政府的PPP根本不重視取得貸款企業的破產風險度有多高，只在乎讓那些企業把貸款用來支付員工薪金來應付疫情的衝擊。

由於沒有做好貸款對象的把關工作，在愈來愈多企業倒閉而無法償還PPP貸款的情況下，政府將可能蒙受重大損失。

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