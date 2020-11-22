全球經貿戰：傳美快對奧意印3國徵收報復關稅

外國傳媒引述消息報道，由於奧地利、印度和意大利今年對美國科技巨企徵收數碼稅，特朗普政府即將在近日推出報復性關稅。

奧地利及意大利於今年1月1 日起向Facebook、Alphabet子公司Google等大型網絡企業徵收「數碼稅」(Digital tax)，印度則於4月1日開始對提供數碼服務的外國企業徵收2%數碼稅。

該報導引述消息人士提到，美國政府將很快出爐對奧地利、意大利和印度的數碼稅調查結果，這3個國家今年對美國科技巨企徵收數碼稅，美國可能相應地推出報復性關稅。

消息人士補充，除這3個國家外，包括巴西、捷克、印尼、西班牙、土耳其、英國和歐盟等調查結果也即將出爐。

美國貿易代表今年6月援引美國1974年貿易法展開301條款調查，對至少10個國家的行動展開調查，該條款允許美國對其認為不公平的貿易行為進行報復。

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