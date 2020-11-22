中國恒大披露逾96%戰略投資者已簽換股協議

在一系列協議簽署後，戰略投資者合計持有之恒大地產權益為40%，凱隆置業(恒大中國全資子公司)持有之恒大地產權益為60%。

值得留意的是，在上述394億元戰略投資者已簽訂補充協議：其中200億元權益由深圳市人才安居集團有限公司持有，100億元權益由廣州市城投投資有限公司持有，另外94億元權益由深業集團有限公司及其他原戰略投資者繼續持有。

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