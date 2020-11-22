疫情突襲！十大屋苑交投挫36%　太古城10多宗業主「唔畀睇」

中原地產十大屋苑本周末成交量回落至單位數，兩天錄得9宗成交，較上周末14宗減少5宗或36%，零成交屋苑增加至4個，包括鰂魚涌太古城、荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔花園及沙田第一城等4個大型項目。

部分業主拒絕「開門」睇樓，令交投因而放緩。該行趙鴻運指，太古城周末期間，已收到約10多個放盤業主暫停睇樓，包括恒星閣中層三房單位，實用面積716方呎，望少海景，向來為自住物業，叫價1,500萬港元放盤，周六(21日)起「唔畀睇」。另一個南山閣低層兩房單位，叫價1,020萬元，業主亦暫停睇樓。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日香港疫情反撲，第四波疫情爆發，市民減少外出活動，周末二手睇樓量及成交減少屬預期之內。另一方面，新盤市場持續暢旺，定價具競爭力，吸走不少購買力，減慢二手成交。

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