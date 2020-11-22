向世界錢進：港人親自分享　移居愛爾蘭有秘笈？

英語國家一向是港人熱門移民選擇，英美加澳紐以外，鄰近英國的歐洲國家愛爾蘭亦開始獲港人認識。本身是中學教師的港人Eunice，早年在瑞典居住，近年就移至愛爾蘭生活。令她意想不到的是，香港人搶租盤的情況竟然給她在愛爾蘭遇上，且更是10組人爭租一個市中心舊樓樓盤，究竟當地樓市是否同樣旺場，樓價亦讓人吃不消？

Eunice婚後跟隨從事科研的丈夫搬到瑞典居住了數年，其後因丈夫的工作機遇，二人一起搬到愛爾蘭首都都柏林居住，迄今住了兩年。

【「又細又霉」都有10組客爭租】

他們初到都柏林時，就遇上驚嚇的租屋經歷：「月租1,000歐元(約9,197港元)的單位，又細又霉又爛，都有逾10組人排隊爭！」

原來都柏林樓價近年持續上升，愛爾蘭地產發展商Bartra Capital旗下愛爾蘭投資及移民服務公司Bartra Wealth Advisors區域經理林卓霆稱，2018年前每年約有雙位數升幅，2018年升約7至9%，去年再升4至5%，主要因人口增長和企業進駐造成持續供不應求。

他稱，以較貴的都柏林南區為例，約400萬至500萬港元僅可以買到一個500至600方呎的一房單位，若果買來出租的話，租務回報率相當不俗，可達到6厘。幸好的是，其他城市的樓價會平一截，例如在南部城市科克可以30萬至40萬歐元(約276萬至368萬港元)買入一個一至兩房的住宅單位；在西部城市戈爾韋，同類單位20萬歐元(約184萬港元)已有交易。

的確，近年不同國家的樓價均見上升，環球樓市已現泡沬，港人移居到外地市中心，或同樣要面對高樓價的問題。不過，Eunice認為：「每個地方也有好和不好之處，如果老是想着不好的東西，鬧成世都未鬧完！因此最重要還是心態，要開放自己。」

【消費及生活水平高過香港】

其實，在都柏林租樓是平有平租、貴有貴租。她舉例，一些遠離市中心或治安一般的地方，又或租住類似「劏房」的Share House，月租700歐元(約6,440港元)也有得選擇。而質素較高的都柏林南面沿海區域，租金會升至約2,000歐元(約18,390港元)。

而當地還是有很好的元素，「我喜歡愛爾蘭人的熱情，於當地買東西較方便。而且愛爾蘭本身有很多風景美麗的地方，放假時可四處遊覽，到其他歐洲國家遊山玩水亦一樣容易。」她稱。

然而，她對當地交通缺乏好感，特別是初到埗未有私家車時：「都柏林的公共交通以巴士為主，大部分巴士線會前往市中心，所以近市中心一帶經常會出現嚴重塞車。如果要由西北面前往東北面，很多時要在市中心轉車，非常痛苦和耗時間。」

物價方面，愛爾蘭10月消費物價指數按年下跌1.5%，但當地消費和生活水平高於香港，例如一份三文治售約7歐元(約64港元)、在外品嘗晚餐人均消費15至30歐元(約138至276港元)。若然主要外出用膳，每人每月隨時要預算800歐元(約7,360港元)的餐飲費用。

她認為，新移民需時適應海外生活，抑鬱和思鄉是相當普遍的，而這是需要正視的。治療方法就是開放自己，融入社區，建立個人社交圈子，且不要只生活在華人圈子內，而是要認識當地人，才能逐步融入愛爾蘭。

【愛爾蘭稅率低 巨企林立有助就業】

香港人選擇移民的目的離不開改善生活、給予下一代更好的教育、有更好的事業發展、又或安享晚年。因此，一個地方有否良好的生活環境、優質的醫療和教育，以及工作和營商機會是否充足成為重要考慮因素。

林卓霆表示，愛爾蘭去年國內生產總值(GDP)按年增長5.5%，連續6年成為全歐洲經濟增長最快的國家，即使今年受疫情影響，今年第二季GDP按年跌3%，市場也預期當地經濟會快速反彈。

此外，由於在歐元區內的愛爾蘭既是歐盟成員國，同時與英國組成共同旅遊區，打通歐英兩地，加上愛爾蘭徵收的公司稅率12.5%，屬全球最低國家之一，因而吸引了包括Facebook、英特爾、巴克萊銀行等超過700間公司在愛爾蘭設立廠房或國際總部。這令當地畢業生有更多就業機會。

愛爾蘭的教育體制與香港相似，而位於愛爾蘭西部城市戈爾韋(Galway)的愛爾蘭國立高威大學，是全球排名前列的大學。另一個2017年調查顯示，愛爾蘭的教育全球排名第7。

【生活質素僅次挪威瑞士】

他補充，愛爾蘭的生活質素同樣不俗。按2019年聯合國發表的人類發展指數，愛爾蘭的生活質素排名全球第3位，僅次於挪威和瑞士。然而，高質素的居住環境不代表生活水平極高，以愛爾蘭南部城市科克(Cork)為例，當地生活指數較都柏林低18%，但環境寧靜優美，適合退休生活。相比較下，都柏林較適合工作和營商。

【投資移民每年只需居留1天】

申請愛爾蘭投資移民有4種方法，包括捐贈50萬歐元(約460萬港元)予當地認證慈善機構；投資200萬歐元(約1,840萬港元)於指定房地產投資信託基金(REITs)；投資100萬歐元(約920萬港元)於指定基金；或以100萬歐元投資愛爾蘭企業。上述投資期均至少3年，另申請人須有至少200萬歐元的淨資產(股票、物業等資產也計算在內)，以及在全球沒有犯罪紀錄。

【公共房屋養老院項目優先】

林卓霆表示，以2015至2019年的移民申請數量為例，選擇企業投資的比例達77%。其批核時間約4至6個月，不設語言要求和面試，且不用坐移民監，一年只須於愛爾蘭居留一天便符合維持居留資格要求，所以受不少港人歡迎。

他指該公司提供符合愛爾蘭投資移民計劃的兩個投資項目：以100萬歐元投資愛爾蘭公屋項目，投資期3年，3年後退還100%本金；或投資100萬歐元於愛爾蘭養老院項目，投資期5年，5年後退還100萬元本金，兼可獲每年約4%的利息回報。

當地移民局表明優先選擇公共房屋和養老院投資移民項目，以紓緩當地房屋短缺和人口老化情況，加上計劃申請人需要先獲政府批准，然後才須在90日內進行投資，可確保資金安全。當完成一筆過投資，申請人會先獲得兩年愛爾蘭居民身份，兩年後申請延長居民身份3年，當在愛爾蘭住滿5年，便可申請入籍成為愛爾蘭公民。

不少跨國企業會把愛爾蘭視為進入歐洲和英國市場的橋樑，同樣，部分移民申請人也把愛爾蘭視作移民英國的跳板。林氏指，也有個案是比較英國和愛爾蘭的移民要求後，因不願放棄在香港的事業和生意，最終選擇愛爾蘭。

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