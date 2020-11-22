嘉湖11月買賣減半　月內首見低於500萬元成交

中原文家輝表示，天水圍嘉湖山莊11月二手成交明顯減慢，至今暫錄22宗成交，按比例較上月跌50%。

他續表示，翠湖居4座低層F室，實用面積449方呎，兩房一廁間隔，以480萬港元沽出，為本月首宗低於500萬元成交，呎價10,690元，略低於市價。

據了解，新買家為外區投資客，入市預算約500萬元，兩個月前已在市區睇樓，但可選擇的單位不多，遂轉移目標，認為嘉湖山莊為10大藍籌屋苑，買賣及租務市場相對穩定，參觀上址後即場還價洽購，見業主肯由502萬元減至480萬元，故即時決定入市。

原業主則於2012年5月以203萬元買入，持貨8年沽貨，帳面獲利277萬元，單位期內升值約1.36倍。

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