樓價UPDATES：二手連錄劈價個案　不乏過百萬

疫情轉差，二手市即連錄劈價個案，大圍盛薈套三房戶，放盤半年，累減140萬港元，終以1,140萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣柏匯11月暫錄約7宗租務成交，包括中層D室，一房間隔，實用面積約328方呎，以約15,000元放盤約兩星期後，獲區內客接洽，經議價後減價約1,000元，以約14,000元租出，實用呎租約42.7元，低市價約10%，另一個中高層F室，開放式間隔，實用面積約211方呎，放盤約1個月，經議價後大幅減價約4,000元或約26.7%，以約1.1萬元成交，實用呎租約52.1元。

●西灣河鯉景灣怡坤閣低層E室，實用面積約539方呎，兩房間隔，開價約1,000萬元，議價後低於968萬元意頭價，實用呎價約17,959元，原業主於2006年4月以約276.8萬元購入，是次轉售帳面獲利約691.2萬元，物業升值約250％

●天后栢景臺2座高層E室，套三房連多用途套房間隔，望山景，實用面積約919方呎，以每月約41,000元放租約1個月後，吸引外區客洽詢，議價後減價約5,000元，以36,000元租出，實用呎租約39.2元，新租客為家庭客，由於上址鄰近學校，方便孩子上學，故睇樓兩次後決定承租。

●南區Belgravia低層A室，實用面積約1,875方呎，套三房連工人套間隔，望海景，日前終以85,000元獲承租，實用呎租約45元，業主於2009年1月以約3,170萬元購入，現租出享租金回報率約3厘，屋苑現時約有2個放盤提供，入場月租由105,000元起。

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九龍區

●將軍澳怡心園5座高層B室，實用面積595方呎，三房間隔，原先開價770萬元，「一口價」減20萬元，減幅2.6%，即獲買家以750萬元承接，實用呎價12,605元，原業主於2009年以229萬元購入單位自住至今，持貨11年轉售，帳面獲利521萬元，單位期內升值近2.3倍。

●九龍啟德1號(II)5座中低層J室，兩房間隔，望內園景，實用面積約561方呎，業主以約22,000元放租11天，即吸引外區客洽詢，議價後減價約1,500元，以約20,500元成交，實用呎租約36.5元，新租客為情侶，睇樓1次後即決定承租單位。

●黃大仙新光中心1座低層B室，實用面積382方呎，兩房一廳間隔，叫價620萬元，累減24萬元，減幅3.9%，以596萬元易手，實用呎價15,602元，原業主於2012年購入上址，當時作價326萬元，持貨8年至今沽售，帳面獲利270萬元，單位期內升值約83%。

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新界區

●大圍盛薈3座低層戶，實用面積719方呎，套三房間隔，連平台約87方呎，開價1,280萬元，放盤半年，累減140萬元，減幅約11%，最終以1,140萬元沽出，實用呎價15,855元，原業主於2011年3月以726萬元購入上址，持貨至今沽售，帳面獲利414萬元，單位逾9年升值約57%。

●沙田第一城50座高層B室，實用面積284方呎，兩房間隔，放盤原叫價570萬元，放盤兩星期，減價12萬元，減幅約2%，獲買家以558萬元承接，實用呎價19,648元，原業主於2015年12月購入上址，當時作價400萬元，持貨近5年至今轉售，帳面獲利158萬元離場，單位期內升值近40%。

●火炭駿景園9座高層B室，實用面積約974方呎，套三房連工人套房間隔，望山景，由今年10月開始放盤，原業主開價1,420萬元，經議價後減價60萬元或約4.2%，最終以1,360萬元沽出，實用呎價約13,963元，原業主於2011年2月以約802萬元購入，持貨9年帳面獲利約558萬元，物業升值約70%。

●大埔翠怡花園B座中層1室，實用面積320方呎，兩房間隔，外望樓景，原先開價518萬元，放盤1個多月，減價10萬元，減幅1.9%，獲用家以508萬元承接，實用呎價15,875元，原業主於2007年5月購入上址，當時作價83萬元，持貨13年多至今沽售，帳面獲利425萬元，單位期內升值5.1倍。

●屯門豫豐花園6座高層A室，實用面積361方呎，兩房一廳間隔，獲區外首置客垂青，購入單位作投資用途，考慮到有親友居於同屋苑，遂決定以493萬元購入，實用呎價13,657元，該單位現時市值租金大約10,500元，租金回報率達2.6厘。

●屯門居屋兆康苑H座低層1室，實用面積466方呎，兩房兩廳間隔，外區客因該盤鄰近小朋友上學地方，而且業主願意減租600元，決定以9,200元租入，實用呎租19.7元，如以同類型單位銀行估價約452萬元計算，租金回報率可達2.4厘。

●青衣盈翠半島7座中層E室，實用面積約675方呎，套三房間隔，望汀九橋海景，今年10月初開始放盤，原叫價1,150萬元，經議價後減價85萬元或約7.4%，終以1,065萬元成交，實用呎價約15,778元，屋苑11月至今累錄約6宗二手買賣，平均實用呎價為16,783元，現時屋苑有約51個單位放售，入場價由799萬元起。

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