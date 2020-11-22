今年難「感恩」！港廠商呻美訂單瀉七成　料苦到明年

美國的消費市場龐大，去年全年零售總額達到5.47萬億美元。適逢本周四(11月26日)及周五迎來感恩節，美國人更習慣趁這個瘋狂減價日子出動購物，故期間的銷售數據成為美國人消費信心的晴雨表，亦是全球貿易商的重要參考指標。然而，在新冠肺炎驅趕不走之下，美國人的消費意欲跌至低谷，香港廠商亦慨嘆相關訂單暴跌逾七成，加上運費急升，直接蠶食盈利，預料艱苦的日子會延續至明年。

購物旺季臨近，惟美國的疫情仍然嚴峻，打擊消費者購物意願。包覆紗生產商偉伊化纖副總經理吳咪咪指，由於很多美國企業財務狀況轉差，甚至出現倒閉，因此，該公司接到的美國主攻感恩節檔期的訂單，按年下跌超過70%，幸而來自美國訂單僅佔整體單量低於5%；而歐美地區的訂單只有以往的60%左右。

除了消費氣氛差之外，由於美國仍要繼續實施封鎖措施，部分店舖停業，消費者只好轉攻網購，但香港廠商於這方面的得益並不多。香港生產力促進局主席、美羅針織廠董事總經理林宣武表示，主力於傳統銷售的廠商未能夠受惠於今年感恩節檔期，經營情況惡劣，但若然成功轉做電子商貿的，則訂單跌幅未必太大，惟錄得升幅卻是難事。他還提及到，今年飛機貨運費用較去年貴了一倍，加重了出口商的負擔。

另一方面，今年感恩節檔期的急單更下跌至零，相當慘淡。香港中小企業總會會長劉炳均表示，在新冠肺炎疫情以來，歐美的零售市道急轉直下，因此當地客戶傾向先賣出存貨，等到確實不夠貨源才會補貨，但由於今年出現貨品滯銷的情況，所以亦未見有來自歐美的急單。

不過，仍有廠商的訂單錄得升幅。鐘錶商天時貿易公司經理尹明義表示，感恩節前後佔其公司全年訂單量僅三成，近期銷情還算不俗，原因是上半年疫情初期消費氣氛非常差，美國累積的消費能力強勁，導致10月份的訂單量大幅上升，只是美國客戶現時傾向購買較便宜的合金錶作禮品，較少揀貴價的手錶。他亦透露，該公司接到的聖誕節訂單也按年增加約一至兩成。

而疫情下亦有贏家，其中包括受惠於孩子「宅在家」的玩具商。香港玩具商怡高安迪董事副總經理施俊匡表示，現時該公司已接到明年3月付運的訂單，而今年包括感恩節接到的訂單量按年仍錄輕微升幅：「感恩節和聖誕節的訂單合共佔全年訂單約四成，今年訂單仍有增長主要靠網上銷售，加上疫情令很多孩子留在家中，家長加碼購買玩具給孩子玩樂，特別是讓小孩愈花時間的玩具，就愈賣得好，其中教育玩具就相當受歡迎。」

不過，施氏對明年情況相對審慎，因全球失業潮殺到，勢將打擊家庭對玩具的消費，此時更考驗各廠商的營銷技巧。

【美全年網購額料升33%仍難填數】

本周四的感恩節、周五的「星色星期五」、11月30日的「網絡星期一」，以至聖誕節前的周末，向來是美國人的傳統消費旺季，據報，去年這段期間的零售銷售額突破1萬億美元(約7.8萬億港元)，佔了全年零售銷售額5.47萬億美元的逾18%。而今年受疫情影響，市場預料全年零售銷售額將跌至4.89萬億美元，惟不少人進一步轉攻網購，估計全年假期網上銷售額達到1,891億美元，按年升33%。無論如何，由於消費佔美國經濟比重達七成，預示今年實在很難「感恩」。

根據美國軟件公司Adobe的報告顯示，在疫情下，美國人轉往網上購物趨勢更明顯。回看2017年全年假期網上銷售額首次衝破1,000億美元，達1,082億美元，2018年按年升17%至1,260億美元，2019年漲至1,425億美元，按年升13%，估計今年受疫情影響，銷售額達到1,891億美元，即4年內升幅近九成。報告估計，今年「星色星期五」單日網購額將達到100億美元(約780億港元)，其中，電視及其他電器是消費者注視的減價產品，因為民眾估計相關產品價格的平均減幅達19%及30%。

值得一提的是，美國人向來是全球消費大戶，去年零售總額為5.47萬億美元(約42.66萬億港元)，同年中國約49.16萬億元，內地雖然已超越美國，惟若以人均消費額計算，美國仍力壓內地，去年美國人均消費支出為4.05萬美元(約31.64萬港元)，內地則僅約2.57萬港元，即每位美國人等同逾12位中國人的消費力！這意味美國消費者一旦「慳啲」，全球經濟也難大幅好轉。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020