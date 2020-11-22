【悲情樓市】今年新盤交易告吹個案勢創紀錄　二手大減價

2020年樓市受疫情衝擊，一手交投量下挫，但交易告吹宗數則顯著增加。據東網統計，年初至今全港新盤共錄超過400宗交易再未有進展或終止買賣合約個案，較去年全年數字升近兩成，並創一手條例生效以來全年新高紀錄。

業內人士指出，疫潮打擊經濟以至各行各業，置業人士生計受影響，難免亦會阻礙入市決定，令新盤交易告吹個案上升。由於不少買家採用建築期或特長成交期等付款方法入市，當新盤入伙時便須付清樓價餘額或上會完成交易，在資金調動或銀行審批按揭等問題影響下，普遍入伙盤均會出現買家未能如期完成交易而要終止買賣情況。

【十大藍籌屋苑交投急瀉】

新冠肺炎疫情反彈，二手市場即受影響，交投及睇樓量同時下挫。中原表示，過去周六、日期間，十大藍籌屋苑只錄9宗買賣，按周急瀉36%，其中鰂魚涌太古城兩日連錄約10多宗業主暫停開放單位供參觀個案。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，近日香港疫情反撲，市民減少外出，加上新盤定價具競爭力，吸走購買力，減慢二手成交。據了解，過去兩日共有太古城、荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔花園及沙田第一城4個項目「捧蛋」。

業主拒絕「開門」令成交放緩。中原趙鴻運稱，太古城恒星閣中層三房戶，實用面積716方呎，望少海景，屬自住物業，開價1,500萬元，可預約睇樓，但過去周六開始「唔俾睇」。另一個南山閣低層兩房放盤，開價1,020萬元，周日起亦暫停睇樓。

部分準買家亦煞停入市。世紀21奇豐黎樹森透露，該分行過去兩日錄至少兩宗取消睇樓，有早前已參觀粉嶺花都廣場及牽晴間單位的外區客，原定周末預約到同區碧湖花園參觀比較，周日亦取消預約。據了解，屯門海典軒亦有睇樓客，睇樓前約3小時表明因應疫情增強，決定取消預約。

此外，各區劈價盤再現。黎氏續稱，牽晴間5座中層三房戶，連租約曾開價718萬元，剛減至675萬元沽，呎價11,842元，低市價逾6%。他認為，撤辣減可低入市成本，有助樓市交投增加。

祥益龍超君亦指，屯門雅都花園B座中層G室，實用面積566方呎，10月中旬放盤，因疫情累減102萬元，以598萬元售，呎價10,565元，低市價約9%。

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