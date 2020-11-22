【悲情樓市】今年新盤交易告吹個案勢創紀錄 二手大減價
2020年11月22日 20:21
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2020年樓市受疫情衝擊，一手交投量下挫，但交易告吹宗數則顯著增加。據東網統計，年初至今全港新盤共錄超過400宗交易再未有進展或終止買賣合約個案，較去年全年數字升近兩成，並創一手條例生效以來全年新高紀錄。
據一手銷售資訊網資料，11月至今已錄得約53宗交易告吹個案，創近年單月新高，按月更急升近80%，主要來自新入伙樓盤。其中嘉華國際(00173)旗下大埔白石角嘉熙，日前連錄兩宗終止買賣，其中9座8樓A室，實用積339方呎，原本於2018年6月以717.7萬港元沽出，已列明為終止買賣。該盤年初至今共錄30餘宗同類個案，共涉原本成交金額逾2.76億元。
同時，新鴻基地產(00016)的元朗Grand YOHO第2期，本月亦連錄13宗終止買賣，該批單位均屬原本於2018年時出售，當時每伙成交價由851萬至1,659.7萬元，合共涉資逾1.6億元。而會德豐地產的將軍澳日出康城MALIBU，入伙以來亦屢錄終止買賣情況，單計11月便錄7宗，若連同9月及10月份所錄同類個案計，3個月內共錄20宗交易告吹，共涉原來成交金額超過2.07億元，每戶售價介乎684.9萬至1,413.4萬元。
除入伙盤外，部分新開售項目亦錄短時間內交易終結情況。例如新世界發展(00017)旗下沙田大圍站項目柏傲莊I及柏傲莊II，開盤至今亦分別已錄9宗及4宗簽署臨時買賣合約後交易再未有進展個案。但由於項目兩期每輪銷售均熱銷，有關「甩單」比例並不算高。
事實上，年內豪宅市場亦錄不少大額交易終結個案，但部分火速再獲承接。例如新世界發展的尖沙咀名鑄63及65樓F單位，原於2018年6月以逾1.26億元售出，今年4月落實交易落空，隨即再以原價沽出。而嘉里建設(00683)屯門滿名山的山庭H7號洋房，2019年5月原以8,600萬元獲承接，今年5月亦已終止交易，並於同月再獲承接。
業內人士指出，疫潮打擊經濟以至各行各業，置業人士生計受影響，難免亦會阻礙入市決定，令新盤交易告吹個案上升。由於不少買家採用建築期或特長成交期等付款方法入市，當新盤入伙時便須付清樓價餘額或上會完成交易，在資金調動或銀行審批按揭等問題影響下，普遍入伙盤均會出現買家未能如期完成交易而要終止買賣情況。
【十大藍籌屋苑交投急瀉】
新冠肺炎疫情反彈，二手市場即受影響，交投及睇樓量同時下挫。中原表示，過去周六、日期間，十大藍籌屋苑只錄9宗買賣，按周急瀉36%，其中鰂魚涌太古城兩日連錄約10多宗業主暫停開放單位供參觀個案。
該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，近日香港疫情反撲，市民減少外出，加上新盤定價具競爭力，吸走購買力，減慢二手成交。據了解，過去兩日共有太古城、荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔花園及沙田第一城4個項目「捧蛋」。
業主拒絕「開門」令成交放緩。中原趙鴻運稱，太古城恒星閣中層三房戶，實用面積716方呎，望少海景，屬自住物業，開價1,500萬元，可預約睇樓，但過去周六開始「唔俾睇」。另一個南山閣低層兩房放盤，開價1,020萬元，周日起亦暫停睇樓。
部分準買家亦煞停入市。世紀21奇豐黎樹森透露，該分行過去兩日錄至少兩宗取消睇樓，有早前已參觀粉嶺花都廣場及牽晴間單位的外區客，原定周末預約到同區碧湖花園參觀比較，周日亦取消預約。據了解，屯門海典軒亦有睇樓客，睇樓前約3小時表明因應疫情增強，決定取消預約。
此外，各區劈價盤再現。黎氏續稱，牽晴間5座中層三房戶，連租約曾開價718萬元，剛減至675萬元沽，呎價11,842元，低市價逾6%。他認為，撤辣減可低入市成本，有助樓市交投增加。
祥益龍超君亦指，屯門雅都花園B座中層G室，實用面積566方呎，10月中旬放盤，因疫情累減102萬元，以598萬元售，呎價10,565元，低市價約9%。
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