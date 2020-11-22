新盤UPDATES：反應熾熱　續有項目正面對撼

疫情急速反彈，但新盤買家入市積極程度未見受到影響，新界東鐵路上蓋大型項目加推單位再度火速沽清，同時，各個快將開售的九龍區項目，收票反應亦見踴躍，料周內將陸續開售正面對撼。

●柏傲莊I及II累售逾1,800伙 套現逾200億

據悉，柏傲莊II周日推出396伙進行第3輪銷售，已全數獲得買家認購，料有機會短期內再度加推單位應市。

●MARINI系列重推2伙火速沽清

會德豐地產旗下將軍澳日出康城MARINI及OCEAN MARINI今日重推2伙發售，共錄18組買家到場登記，場面熱鬧。其中MARINI售出1伙2房單位，OCEAN MARINI則售出1伙兩房單位，合共套現逾1,800萬元。整個MARINI系列各期合共售出1,603伙，套現逾149億元，目前尚餘逾50伙未售。

●本木暫錄逾500張入票 超購逾9倍

多個市區盤部署周內對撼。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，尖沙咀本木自周四開放示範單位及展銷廳後，累計錄近4,000人次參觀，截至今日晚上7時半，項目累積收票逾500張，較首張價單推出50伙超額認購逾9倍。當中佔近55%客戶來自九龍區，港島及新界客戶則分別各佔18%及27%，客源分布平均，不同類型單位均有捧場客。

●蔚藍東岸收票料將突破1,500張 最快周日加推

客源除來自本區之外，亦吸引來自將軍澳、沙田以至港島東的客源，並以年輕人士為主，亦有家庭客，其中首置人士佔近一半。集團考慮最快可今晚加推第2張價單，料涉138伙或以上，包括由開放式至3房。同時考慮周內公布銷售安排，最快周末開售。

對於近日疫情反彈，項目銷售中心已做足防疫措施，訪客有充足社交距離，售樓時亦會跟足政府指引，確保買家有安全及健康環境下買樓。他認為，市民有置業需要，相信疫情不會阻礙買家睇樓及入市決定。

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