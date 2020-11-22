港股前瞻：不利因素湧現　恒指本周睇跌近千點

美國總統特朗普似有加大制裁中國之勢，加上本地和歐美的新冠肺炎疫情反彈，疫苗難以在短時間內應市，令市場人士對港股前景審慎，料恒生指數本周下瀉近千點至25,500點，上望僅見26,500點(恒指上周收報26,451點)。分析相信，之前累積升幅太多的藍籌股，本周或要「休息一下」，投資者不妨留意主打遠程教學、視訊通訊、疫苗研發的公司股份。

英媒日前引述消息人士報道，美國政府將在國防部的制裁名單中，再添4間中國企業，令受制裁的中國企業數目增至35間。早前已入名單的企業包括華為、中國電信及中國移動等。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，特朗普的做法，或要令下屆政府的對華政策難以在一刻間扭轉至溫和，投資者要有心理準備至明年1月下旬總統換屆前，特朗普都會有其他打擊中國的措施出爐。

此外，富時羅素公布全球股票指數系列季度評審結果，港股、A股、美國存託證券(ADS)共有23隻股份被納入，當中包括國聯證券(0601456.SH)，而今次沒有A股被剔除。

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