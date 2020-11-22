港股前瞻：不利因素湧現 恒指本周睇跌近千點
2020年11月22日 20:56
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美國總統特朗普似有加大制裁中國之勢，加上本地和歐美的新冠肺炎疫情反彈，疫苗難以在短時間內應市，令市場人士對港股前景審慎，料恒生指數本周下瀉近千點至25,500點，上望僅見26,500點(恒指上周收報26,451點)。分析相信，之前累積升幅太多的藍籌股，本周或要「休息一下」，投資者不妨留意主打遠程教學、視訊通訊、疫苗研發的公司股份。
英媒日前引述消息人士報道，美國政府將在國防部的制裁名單中，再添4間中國企業，令受制裁的中國企業數目增至35間。早前已入名單的企業包括華為、中國電信及中國移動等。
光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，特朗普的做法，或要令下屆政府的對華政策難以在一刻間扭轉至溫和，投資者要有心理準備至明年1月下旬總統換屆前，特朗普都會有其他打擊中國的措施出爐。
他認為，有關措施只針對個別股份，對大市氣氛影響有限，料恒指本周有機會跌至25,500點後有支持，惟大市上升動力亦有限，只會升上26,500點水平。他又提到，疫情轉差，本地餐飲、零售股或因此而「無運行」，相反網購股則可看高一線，惟阿里巴巴(09988)則因近期太多負面消息，投資者應「睇定啲」。
智易東方證券行政總裁藺常念則表示，疫苗研發雖然有突破，但要大量供應相信要至明年中。在疫情反彈下，他認為11和12月港股都難以看好，本周恒生指數料先失守26,000點關口，但他看好個別股份如網龍(00777)等，公司除是網絡遊戲開發及營運商外，更是在線教育系統的研發商，在疫情下業務反而受惠。
此外，富時羅素公布全球股票指數系列季度評審結果，港股、A股、美國存託證券(ADS)共有23隻股份被納入，當中包括國聯證券(0601456.SH)，而今次沒有A股被剔除。
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